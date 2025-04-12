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Назар Ихсанов: «Интерстеллар: грёзы и реальность»

ВСмысле
Гороховая улица, 47, 3 этаж

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

После лекции твой мозг будет как нейтронная звезда — плотный и яркий. Лектор: Назар Ихсанов — директор Пулковской обсерватории РАН, доктор физ.-мат. наук. О чем поговоришь? — История первого пилотируемого полёта. — Предпосылки и последствия космической эры. — Самые необычные и энергичные объекты Вселенной. — Природа пульсаров, активных галактик, сверхновых и гамма-всплесков. Для кого? — Любителей науки, космоса и технологий. — Для тех, кто хочет понять, где в «Интерстелларе» правда, а где вымысел. — Для всех, кому интересно, куда движется человечество среди звёзд. Что получишь? — Шанс задать вопросы настоящему учёному. — Умение отличать науку от фантастики. — Крутые космические истории для светских бесед. Это мероприятие — просто космос!

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