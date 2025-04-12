После лекции твой мозг будет как нейтронная звезда — плотный и яркий. Лектор: Назар Ихсанов — директор Пулковской обсерватории РАН, доктор физ.-мат. наук. О чем поговоришь? — История первого пилотируемого полёта. — Предпосылки и последствия космической эры. — Самые необычные и энергичные объекты Вселенной. — Природа пульсаров, активных галактик, сверхновых и гамма-всплесков. Для кого? — Любителей науки, космоса и технологий. — Для тех, кто хочет понять, где в «Интерстелларе» правда, а где вымысел. — Для всех, кому интересно, куда движется человечество среди звёзд. Что получишь? — Шанс задать вопросы настоящему учёному. — Умение отличать науку от фантастики. — Крутые космические истории для светских бесед. Это мероприятие — просто космос!