О фильме: Продолжение фантастической истории о приключениях американского подростка во времени. На этот раз с помощью модернизированной Доком машины времени Марти из 80-х попадает в будущее. Дети Марти в беде, и их надо выручать. Приходится повозиться со злодеем... Вход: любой напиток в кофейне.