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«Назад в будущее 2» (1989)

Объект
Звенигородская улица, 7к2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Продолжение фантастической истории о приключениях американского подростка во времени. На этот раз с помощью модернизированной Доком машины времени Марти из 80-х попадает в будущее. Дети Марти в беде, и их надо выручать. Приходится повозиться со злодеем... Вход: любой напиток в кофейне.

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