«Назад в будущее» (1985)
Звенигородская улица, 7к2
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Подросток Марти с помощью машины времени, сооружённой его другом-профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, ещё подростками, и другом-профессором, совсем молодым. Вход: любой напиток в кофейне.
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