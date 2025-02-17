О фильме: Подросток Марти с помощью машины времени, сооружённой его другом-профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, ещё подростками, и другом-профессором, совсем молодым. Вход: любой напиток в кофейне.