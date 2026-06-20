Тебя ждёт целый день в режиме университетского кампуса: пары с перерывами на знакомство друг с другом, развлечения и лимонад. Только вместо теоретических лекций — живой разговор с профессорами о том, что влияет на профессиональную и частную жизнь взрослого человека, а вечером — настоящий выпускной. Классические дисциплины по-новому: — философия: как она помогает принимать решения там, где нет готовых ответов; — история: какие уроки управления можно вынести из прошлого; — математика: зачем она тем, кто строит системы будущего; — искусствоведение: как видеть смыслы там, где обычно проходят мимо; — социология: как можно отрефлексировать свои установки и менять их осознанно. А ещё: — нетворкинг в формате быстрых свиданий с обсуждением кино, литературы и философии; — викторина с призами; — спортивные игры. Бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться. Всю программу можешь посмотреть на сайте (кнопка «регистрация»).