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Назад в академию!

ул. Гагаринская 6/1 (вход с ул. Шпалерная, 1)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Тебя ждёт целый день в режиме университетского кампуса: пары с перерывами на знакомство друг с другом, развлечения и лимонад. Только вместо теоретических лекций — живой разговор с профессорами о том, что влияет на профессиональную и частную жизнь взрослого человека, а вечером — настоящий выпускной. Классические дисциплины по-новому: — философия: как она помогает принимать решения там, где нет готовых ответов; — история: какие уроки управления можно вынести из прошлого; — математика: зачем она тем, кто строит системы будущего; — искусствоведение: как видеть смыслы там, где обычно проходят мимо; — социология: как можно отрефлексировать свои установки и менять их осознанно. А ещё: — нетворкинг в формате быстрых свиданий с обсуждением кино, литературы и философии; — викторина с призами; — спортивные игры. Бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться. Всю программу можешь посмотреть на сайте (кнопка «регистрация»).

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