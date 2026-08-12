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Найдено в капусте

Паразит, набережная реки Карповки, 31к1

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218₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

На берегу Клязьминского водохранилища, в деревне Капустино близ подмосковных Мытищ, сложилось «сообщество художников, которое строит собственную утопию». Летом 2022 года его участники создали Капустинский центр современного искусства — самоорганизацию, объединённую общим решением работать вместе. Сообщество выбрало модель лаборатории: внутри «защищённого пространства» идеи «проверяются, меняются и отбрасываются до того, как выходят наружу». Как отмечают художники, процесс здесь важнее законченной формы, а артефакты, возникающие в ходе действия, служат свидетельствами эксперимента. Выставка «Найдено в капусте» эти свидетельства покажет — а ещё расскажет про «философию слоистости, капустную метафизику, субъектность острова, автономный рай, убежище, лабораторию концепций и другие смыслы». Режим работы: ЧТ-ВС: 15:00 - 19:00

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