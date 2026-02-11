За неприметной дверью на Васильевском острове работает аптека с историей от XVIII века. Не музей и не стилизация, а живое место, которое пережило революцию, блокаду и продолжало работать, когда городу было не до легенд. Полумрак витрин, тёмное дерево, стеклянные флаконы с дореволюционными подписями. Здесь история не выставлена за стеклом, она ощущается в воздухе. Династия Пелей и рождение современной фармакологии. Ты узнаешь, как семья Пелей превратила аптеку в научную лабораторию: • боролась с подделками лекарств • вводила точные дозировки • разрабатывала собственные препараты • стала поставщиком Императорского двора Александр Пель прославился разработками, о которых говорили далеко за пределами Петербурга. Поговорят о медицинских реформах Петра I, анатомических театрах, Кунсткамере и о том, как в Петербурге формировалась наука, меняющая жизнь людей. Подвал-лаборатория и бомбоубежище. Дальше спустишься вниз. В подвале сохранилось пространство, которое сегодня называют алхимической лабораторией. Полумрак, старинные инструменты, символы. Здесь особенно ясно ощущается граница между наукой и мифом. Рядом находится бомбоубежище военных лет. Для многих гостей это самый сильный и запоминающийся момент экскурсии. Башня Грифонов. Во дворе стоит знаменитая Башня Грифонов. Кирпичи с цифрами, истории про желания, городские легенды. Разберёшься, где заканчиваются факты и начинаются мифы, и почему это место до сих пор считают особенным. Почему стоит пойти: • Чтобы почувствовать живой Петербург • Чтобы увидеть медицину «до упаковок» – через предметы и людей • Чтобы выйти с ощущением: «я был внутри времени» Организационные детали: • Обязательно зарегистрируй билет у организатора. Регистрация обязательна: без неё ты не сможешь получить контакты гида и точку встречи, а организатор подтвердить бронь билетов. Без регистрации вход невозможен. Регистрация: 10:00–18:00 • Телефон - +7 (996) 899-27-16 или ТГ @city_walk_spb • Фотографировать можно.