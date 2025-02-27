Врач-невролог Мария Барбухатти работает в этой сфере более 10 лет. В лёгком, весёлом, но одновременно познавательном формате участники обсудят: — «плохие сосуды»: что это значит и чем грозит на самом деле, с точки зрения современной науки и медицины — что означает «нарушение кровообращения» и как его обнаружить — первая помощь себе или близким при подозрении на инсульт — когда нужно начинать паниковать и срочно бежать ко врачу, а когда наоборот нужно расслабиться и просто отдохнуть — чем отличается инсульт в молодом и зрелом возрасте — как отличить мигрень при инсульте от другого вида головной боли — а также рассчитают риски инсульта В конце лекции участники порешают задачки, где будут даны вводные из карточек вымышленных пациентов, и нужно будет установить инсульт это или что-то пустяковое, и составить план действий по помощи человеку. После лекции можно будет задать Марии все интересующие вопросы по теме. Вход на событие свободный, без регистрации.