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Научно-Технический Рэп

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

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от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Презентация нового альбома + хиты. «НТР» представляет новый альбом «Ресентимент?» — альбом, посвященный эмоциональной карте мира работника интеллектуального труда в современной России. Также прозвучат известные композиции из других альбомов. Допустим, йоу.

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