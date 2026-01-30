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Научно-Технический Рэп
ул. Маршала Говорова, 47
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Про событие
Презентация нового альбома + хиты. «НТР» представляет новый альбом «Ресентимент?» — альбом, посвященный эмоциональной карте мира работника интеллектуального труда в современной России. Также прозвучат известные композиции из других альбомов. Допустим, йоу.
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