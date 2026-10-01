Самый выдержанный фестиваль России возвращается в Петербург. Тебя ждёт безлимитная дегустация выдержанных в бочках и бутылках шедевров от 30 пивоварен, медоварен и традиционных сидроделов со всей страны. Также в программе — научно-популярные лекции и общение с производителями. Чтобы гостям было комфортно, в этом году фестиваль проходит в формате двух одинаковых сессий: 12:00 — 16:00 / 17:00 — 21:00. На фестивале сможешь попробовать выдержанные напитки, которым дали время стать особенными.