ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Настоящая выдержка

Чаплин Hall, Пироговская набережная, 5/2

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Самый выдержанный фестиваль России возвращается в Петербург. Тебя ждёт безлимитная дегустация выдержанных в бочках и бутылках шедевров от 30 пивоварен, медоварен и традиционных сидроделов со всей страны. Также в программе — научно-популярные лекции и общение с производителями. Чтобы гостям было комфортно, в этом году фестиваль проходит в формате двух одинаковых сессий: 12:00 — 16:00 / 17:00 — 21:00. На фестивале сможешь попробовать выдержанные напитки, которым дали время стать особенными.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Осенний маркет «Сады Диор» 18.10
Осенний маркет «Сады Диор» 18.10

600₽

Тайны купцов Сапожниковых. Мадонна с цветком
Тайны купцов Сапожниковых. Мадонна с цветком

3500₽

Бар хоппинг по-питерски: с гидом по барам + дегустация
Бар хоппинг по-питерски: с гидом по барам + дегустация
до

от 1995₽

Весёлое музыкальное лото
Весёлое музыкальное лото

от 990₽

Ужин при свечах: Булгаков. Мастер и Маргарита
Ужин при свечах: Булгаков. Мастер и Маргарита

3500₽

Вечер шуток
Вечер шуток

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи