Это вечер, где главное не победа, а процесс. В течение вечера ты будешь играть в разные настольные игры — от лёгких и социальных до более динамичных и соревновательных. Формат подходит как для тех, кто приходит впервые, так и для тех, кто уже давно любит настолки. Перед началом ты выбираешь, к какой игровой группе присоединиться, а дальше просто погружаешься в процесс. Ведущие помогают разобраться с правилами, вовлекают в игру и следят, чтобы всем было комфортно. Это вечер, где легко включиться в общение, даже если ты никого не знаешь. В течение вечера будешь играть в разные настольные игры — от лёгких социальных до более динамичных и соревновательных. игры проходят каждую субботу.