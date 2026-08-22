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Настольные игры в Козюкофе

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Это вечер, где главное не победа, а процесс. В течение вечера ты будешь играть в разные настольные игры — от лёгких и социальных до более динамичных и соревновательных. Формат подходит как для тех, кто приходит впервые, так и для тех, кто уже давно любит настолки. Перед началом ты выбираешь, к какой игровой группе присоединиться, а дальше просто погружаешься в процесс. Ведущие помогают разобраться с правилами, вовлекают в игру и следят, чтобы всем было комфортно. Это вечер, где легко включиться в общение, даже если ты никого не знаешь. В течение вечера будешь играть в разные настольные игры — от лёгких социальных до более динамичных и соревновательных. игры проходят каждую субботу.

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