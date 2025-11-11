На тихое кафе напала тень. Мафия тайно захватывает власть, и твоя задача — остановить её! Ты когда-нибудь пытался найти убийцу на английском языке? Приходи пробовать. Если ты никогда не играл в «Мафию», правила очень просты: у каждого игрока есть своя роль (гражданин, детектив, мафия, врач). Цель игры — найти и убить мафию. Обрати внимание на свою роль: Если ты Гражданин, используй слова, чтобы вычислить самозванцев. Если ты Мафия, обманывай всех, сохраняя безупречное покерное лицо. Если ты Детектив, задавай правильные вопросы, чтобы раскрыть правду. Стоимость: 350 рублей + стоимость тайм-кафе (включая чай, кофе и закуски).