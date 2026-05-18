ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Настольная игра «Дэни. Голоса в голове»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Игра перенесёт тебя в воображение мальчика по имени Дэни. В его голове живут голоса – части личности, воспоминания и образы, которые спорят между собой за право остаться. Сам Дэни мечтает о тишине и старается от них избавиться Каждый игрок получает роль: кто-то становится голосом, а кто-то — самим Дэни. Игровой процесс строится вокруг карт-воспоминаний — абстрактных иллюстраций в сюрреалистичном стиле. Игроки с помощью карт создают ассоциации, чтобы объяснить слово и быть понятыми другими. Задача голосов — договориться и отгадать как можно больше слов, а Дэни пытается их запутать, чтобы освободиться. Игра похожа на смесь имаджинариума и мафии. Ведущий: Алина Бычкова — психолог-бариста

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста