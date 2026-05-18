Игра перенесёт тебя в воображение мальчика по имени Дэни. В его голове живут голоса – части личности, воспоминания и образы, которые спорят между собой за право остаться. Сам Дэни мечтает о тишине и старается от них избавиться Каждый игрок получает роль: кто-то становится голосом, а кто-то — самим Дэни. Игровой процесс строится вокруг карт-воспоминаний — абстрактных иллюстраций в сюрреалистичном стиле. Игроки с помощью карт создают ассоциации, чтобы объяснить слово и быть понятыми другими. Задача голосов — договориться и отгадать как можно больше слов, а Дэни пытается их запутать, чтобы освободиться. Игра похожа на смесь имаджинариума и мафии. Ведущий: Алина Бычкова — психолог-бариста