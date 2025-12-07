«Настежь» презентует альбом «пришельцы и ангелы». Концерт откроет группа «нежный призрак». С момента последнего визита в Питер пару лет назад электронный дуэт перерос в живую группу и выпустил новый материал, по прежнему полный торжества перкуссии и звона и ловкой игры со словом. «Настежь» сыграет старые песни и представит новый мини-альбом «Пришельцы и ангелы». Прямо из питерской зимы отправишься в музыкальное путешествие, где инди-рок соседствует с акустическими интонациями, звоном старинных часов и дыханием океана и вместе со всеми прочувствуешь, как это странно и иногда божественно — быть человеком.