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Наследие Греции: Тезей и Минотавр в вызове победить самого себя

Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Практикум по изучению символического языка мифологии, который поможет тебе раскрывать глубокие послания, скрытые в древних историях. Миф о Тезее и Минотавре представляет собой аллегорию полной реализации человеческой жизни. На его примере ты сможешь разобраться, как мифологические персонажи отражают наши собственные жизненные испытания и вызовы. Ведущая: Анна Кривошеина — руководитель школы философии «Новый Акрополь» у Новой Голландии. Продолжительность: 1,5 часа.

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