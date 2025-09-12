Наследие Греции: Тезей и Минотавр в вызове победить самого себя
Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Практикум по изучению символического языка мифологии, который поможет тебе раскрывать глубокие послания, скрытые в древних историях. Миф о Тезее и Минотавре представляет собой аллегорию полной реализации человеческой жизни. На его примере ты сможешь разобраться, как мифологические персонажи отражают наши собственные жизненные испытания и вызовы. Ведущая: Анна Кривошеина — руководитель школы философии «Новый Акрополь» у Новой Голландии. Продолжительность: 1,5 часа.
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