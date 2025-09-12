Практикум по изучению символического языка мифологии, который поможет тебе раскрывать глубокие послания, скрытые в древних историях. Миф о Тезее и Минотавре представляет собой аллегорию полной реализации человеческой жизни. На его примере ты сможешь разобраться, как мифологические персонажи отражают наши собственные жизненные испытания и вызовы. Ведущая: Анна Кривошеина — руководитель школы философии «Новый Акрополь» у Новой Голландии. Продолжительность: 1,5 часа.