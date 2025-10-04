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Наш авангард или новая экспозиция русского авангарда в Русском музее

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 2000₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Лекция-размышление о том, что на самом деле означает «наш» авангард и насколько русский авангард является уникальным и влиятельным, раскроет историю модернизма, влияние авангарда на культуру и его роль в современном художественном дискурсе. После нескольких месяцев работы выставки «Наш авангард» в Государственном Русском музее среди художников, зрителей, студентов и исследователей начинается глубокий разговор о её названии и содержании. Огромная, тщательно подготовленная выставка на самом деле является новой постоянной экспозицией музея и должна функционировать несколько лет. Столь масштабного представления «левого искусства» (ещё одно наименование!) нет ни в одном другом российском музее, и оно производит впечатление. Лектор: Иван Дмитриевич Чечот — российский искусствовед, кандидат искусствоведения, руководитель Центра искусствознания и доцент кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств СПбГУ, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусства. Специалист по немецкому искусству и истории искусствознания, автор более 40 научных работ.

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