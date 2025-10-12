Экскурсия разработана в партнерстве с Международным кинофестивалем «Послание к человеку». Когда упоминается стиль ар-деко, перед мысленным взором возникают американские небоскребы, роскошные автомобили, женщины в экстравагантных платьях, кадры из фильма «Великий Гэтсби». А было ли что-то похожее в СССР? На первый взгляд, ответ очевиден: конечно, нет! У нас все было совсем иначе — в политике, экономике, быту, моде, архитектуре. Но что, если приглядеться внимательнее? На автобусной экскурсии тебе расскажут о предпосылках ар-деко в дореволюционных домах Петербурга, ты рассмотришь его черты в зданиях 1930-х годов и в современных стилизациях. Осторожно: возможно, после экскурсии твой взгляд на привычные вещи уже никогда не будет прежним. Во время экскурсии ты увидишь: - «Дом образцового капиталистического быта», в котором были лифты, горячая вода и даже пылесосы; - изображения советских матросов в стиле Ренессанса; - вазу в духе египетского мавзолея; - жилой комплекс с декором по мотивам узоров советского печенья. А еще ты узнаешь: - что такое советский постконструктивизм и при чем тут ар-деко; - почему в СССР запретили фокстрот; - как сшить платье из головного платка; - чем ар-деко привлекает современных архитекторов. Место встречи: Некрасовский сад, у памятника Н.А. Некрасову.