ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Наш ар-деко: разглядеть неочевидное

Некрасовский сад

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Экскурсия разработана в партнерстве с Международным кинофестивалем «Послание к человеку». Когда упоминается стиль ар-деко, перед мысленным взором возникают американские небоскребы, роскошные автомобили, женщины в экстравагантных платьях, кадры из фильма «Великий Гэтсби». А было ли что-то похожее в СССР? На первый взгляд, ответ очевиден: конечно, нет! У нас все было совсем иначе — в политике, экономике, быту, моде, архитектуре. Но что, если приглядеться внимательнее? На автобусной экскурсии тебе расскажут о предпосылках ар-деко в дореволюционных домах Петербурга, ты рассмотришь его черты в зданиях 1930-х годов и в современных стилизациях. Осторожно: возможно, после экскурсии твой взгляд на привычные вещи уже никогда не будет прежним. Во время экскурсии ты увидишь: - «Дом образцового капиталистического быта», в котором были лифты, горячая вода и даже пылесосы; - изображения советских матросов в стиле Ренессанса; - вазу в духе египетского мавзолея; - жилой комплекс с декором по мотивам узоров советского печенья. А еще ты узнаешь: - что такое советский постконструктивизм и при чем тут ар-деко; - почему в СССР запретили фокстрот; - как сшить платье из головного платка; - чем ар-деко привлекает современных архитекторов. Место встречи: Некрасовский сад, у памятника Н.А. Некрасову.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста