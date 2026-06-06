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  1. Санкт-Петербург
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Нарцисс, встреча с расставанием

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Сейчас много говорят о нарциссах, нарциссическом расстройстве и нарциссической травме. Сюда приглашают женщин, кто столкнулся с такими отношениями в своей жизни. В безопасной обстановке , все смогут поделиться друг с другом историями, смогут поддержать другого, и найти поддержку. Здесь постараются найти ответы, почему именно ты оказалась в этих отношениях и как они на тебя влияют до сих пор. Твой опыт может быть связан не только с партнёром, но и родителем, руководителем или другом. • Кто: Токарева Полина — клинический психолог, семейный системный терапевт

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