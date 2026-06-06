Сейчас много говорят о нарциссах, нарциссическом расстройстве и нарциссической травме. Сюда приглашают женщин, кто столкнулся с такими отношениями в своей жизни. В безопасной обстановке , все смогут поделиться друг с другом историями, смогут поддержать другого, и найти поддержку. Здесь постараются найти ответы, почему именно ты оказалась в этих отношениях и как они на тебя влияют до сих пор. Твой опыт может быть связан не только с партнёром, но и родителем, руководителем или другом. • Кто: Токарева Полина — клинический психолог, семейный системный терапевт