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Пока все подводят итоги, рок-группа Нани озвучит последнюю пятницу этого года. Тебя ждёт новый звук, новые треки, и первые лайвы с дебютного альбома, который выйдет только весной. Специальный гость — Shagane. Никакой показухи. Только живой звук, эмоции и атмосфера, ради которых ты и влюбился в музыку.
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