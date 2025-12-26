Пока все подводят итоги, рок-группа Нани озвучит последнюю пятницу этого года. Тебя ждёт новый звук, новые треки, и первые лайвы с дебютного альбома, который выйдет только весной. Специальный гость — Shagane. Никакой показухи. Только живой звук, эмоции и атмосфера, ради которых ты и влюбился в музыку.