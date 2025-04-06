Тебя ждёт русский рок с этническим вайбом – вдохновляющие песни, мощные гитарные рифы, песни с сюжетом. Музыканты Nadи стремятся показать глубину человеческой жизни во всех гранях, передать чувства и мысли, которые делают нас теми, кто мы есть. Весенний концерт - яркая программа из лучших композиций и новых песен, наполненная театральными постановками, мощным звуком и мистическим видео-сопровождением.