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Nadи

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 12000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт русский рок с этническим вайбом – вдохновляющие песни, мощные гитарные рифы, песни с сюжетом. Музыканты Nadи стремятся показать глубину человеческой жизни во всех гранях, передать чувства и мысли, которые делают нас теми, кто мы есть. Весенний концерт - яркая программа из лучших композиций и новых песен, наполненная театральными постановками, мощным звуком и мистическим видео-сопровождением.

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