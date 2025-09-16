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На Плутон и дальше

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Что мы узнали о внешней Солнечной системе с начала космической эры. С началом космической эры люди стали активно отправлять автоматические межпланетные станции к Луне, Марсу и Венере – к ближним небесным телам. Чуть позже — уже к планетам-гигантам. Однако область Солнечной системы за орбитой ледяного гиганта Нептуна долго оставалась загадкой. Именно там пролегают орбиты так называемых карликовых планет, среди которых все знают Плутон. Там находится пояс Койпера, состоящий из множества астероидов. Как же мы сегодня исследуем эти космические дали? Что рассказал нам аппарат «Новые Горизонты» о Плутоне и его спутнике Хароне? Почему карликовая планета — не совсем планета? Действительно ли вскоре может подтвердиться существование таинственной планеты Х? И что скрывает в себе облако Оорта — самый дальний предел нашей Солнечной системы? Об этом на лекции расскажет Дмитрий Олиферович — популяризатор космонавтики, член Федерации космонавтики России, директор по маркетингу аэрокосмической компании «Стратонавтика».

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