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  1. Санкт-Петербург
  2. События

На кухне с психологом

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4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Честный разговор в центре Петербурга. Женская встреча в честь 8 марта, без банальных тренингов про «ресурс» и прочую эзотерику. Вместо этого мой новый формат встреч, «На кухне с психологом» — это те самые разговоры до утра, только с пользой для головы. Почему кухня? Потому что самые искренние и важные разговоры в жизни часто случаются именно там. Как это будет: Здесь собираются очень узким кругом (всего 6 человек) в классной дизайнерской квартире в центре Питера. Это не лекция и не тренинг. Это живой процесс: — Ты рассказываешь свои истории или ситуации, которые тебя сейчас цепляют — После будут разбирать конкретные кейсы прямо в моменте — Психолог даст обратную связь + инструменты для работы Это честный диалог. Здесь нет неудобных тем и пафоса. Мастер-класс: В конце, когда все темы будут разобраны, тут будет праздничный и творческий мастер-класс: ты будешь создавать свою карту желаний под чутким руководством художника-оформителя Важно: Чтобы сохранить ту самую атмосферу «разговоров на кухне», важно будет пройти проверку. Это гарантия безопасности, адекватности и комфорта для каждой участницы. Здесь создают пространство, где не будет случайных людей, только максимально бережный и узкий круг. Психолог с высшим профессиональным образованием, лектор, организатор более 50 мероприятий для девушек

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