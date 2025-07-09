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Мыслить экраном: на перекрестках философии и кино, образа и мысли

Дворик Планетария № 1
Набережная Обводного канала, 74 лит. Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Кино сегодня — больше чем кино. Это новый метаязык, система господствующих образов, источник фантазий, коллективное бессознательное и коллективное воображаемое. Кинематограф учит нас мыслить и желать, объясняет что такое хорошо и что такое плохо, социализирует и нормализует. Но что объясняет сам кинематограф в момент, когда фильм объясняет мир? Может ли современным аудиовизуальным языком свободно пользоваться философия? На какой территории с обоюдной пользой встречаются мысль и образ, концепт и изображение? Обсудят эти и другие темы на встрече с Вячеславом Корневым — киноведом, кинокритиком, доктором философских наук, профессором Института кино и телевидения.

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