Кино сегодня — больше чем кино. Это новый метаязык, система господствующих образов, источник фантазий, коллективное бессознательное и коллективное воображаемое. Кинематограф учит нас мыслить и желать, объясняет что такое хорошо и что такое плохо, социализирует и нормализует. Но что объясняет сам кинематограф в момент, когда фильм объясняет мир? Может ли современным аудиовизуальным языком свободно пользоваться философия? На какой территории с обоюдной пользой встречаются мысль и образ, концепт и изображение? Обсудят эти и другие темы на встрече с Вячеславом Корневым — киноведом, кинокритиком, доктором философских наук, профессором Института кино и телевидения.