Место, где история, красота и внутренняя гармония соединяются в одном уникальном опыте. В программе: — трансфер из Санкт-Петербурга в комфортном формате — камерная часовая практика мягкой растяжки в уникальных интерьерах дворца — персональная экскурсия с погружением в историю и тайны этого места Позволь себе замедлиться. Оставить повседневную суету за пределами дворцовых стен. Это эстетическое путешествие, где забота о себе встречается с культурным наследием.