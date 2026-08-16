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Мягкая растяжка и экскурсия в Константиновском дворце
Константиновский парк, литА
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6500₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Место, где история, красота и внутренняя гармония соединяются в одном уникальном опыте. В программе: — трансфер из Санкт-Петербурга в комфортном формате — камерная часовая практика мягкой растяжки в уникальных интерьерах дворца — персональная экскурсия с погружением в историю и тайны этого места Позволь себе замедлиться. Оставить повседневную суету за пределами дворцовых стен. Это эстетическое путешествие, где забота о себе встречается с культурным наследием.
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