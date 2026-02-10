Мы верим в бит (In Beat We Trust) отмечает 26 лет. 26 лет на сцене. 500+ событий. Сотни тысяч людей на танцполах. За это время Мы верим в бит (In Beat We Trust) стал одним из самых узнаваемых бас-брендов России — с историей, которую знают далеко за пределами страны. Открытое небо, воздух, город и один из лучших видов на Финский залив. Более 2000 квадратных метров пространства, где музыка звучит громче, ночь ощущается шире, а танцпол живёт до самого конца. Два танцпола, разные состояния одной ночи, сильный звук, энергия и комьюнити, которое собирается не случайно.