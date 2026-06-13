My Chemical Romance трибьют
Транспортный Переулок 10А
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от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Трибьют-концерт My Chemical Romance от Asleep Or Dead. В эти два вечера объединят две эпохи My Chemical Romance в одну большую историю. Тебя ждёт шоу с сюжетом, яркие образы, любимые топовые хиты и впервые песни со всех 4 альбомов My Chemical Romance.
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