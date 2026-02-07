My Chemical Romance tribute by Asleep or Dead
Транспортный Переулок 10А
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от 1500₽ до 3400₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
My Chemical Romance — громкие припевы, эмоции до дрожи и энергия эпохи нулевых. Asleep Or Dead вернут тебя в то время, когда каждая песня была манифестом, а концерт — исповедью.
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