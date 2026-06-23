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Мы

Санкт-Петербургский Большой театр кукол
Ул. Некрасова, д. 10

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 2300₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Антиутопия в 2-х частях. Кукла и кукловод. Тело и душа. Одинаковые гапиты и такие разные актёры. Нервная музыка группы «Аукцыон» и нежные аккорды Чайковского и Баха. Белый математически-выверенный мир Единого Государства и темное неведомое пространство души... Спектакль «Мы» – это первый опыт освоения в театре кукол самого знаменитого романа–антиутопии Евгения Замятина. Роман был написан в 1920 году, а сегодня входит в сборник «Десять лучших романов XX века». В основе постановки этюды актёров с гапитами – «скелетами» тростевой куклы. «Самой невыразительной» кукле наконец-то нашлось место – она воплощает на сцене однородное, безликое «мы». Кажется, этой кукле комфортно в замятинском Едином Государстве, но каково в нём человеческой душе? Спектакль, как и книгу, пронизывает тема любви одного нумера к другому, D-503 к I-330, любви, неожиданно разрушающей геометрически выверенный и прежде абсолютно счастливый мир героя. Продолжительность: 2 часа с антрактом.

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