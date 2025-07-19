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Про событие
Участники пробегут две дистанции на выбор и послушают музыку видных музыкальных тяжеловесов до и после старта — на стильной террасе клуба «Мачты» с сумасшедшим видом на Финский залив. Лайн-ап: • DJ Designer (ТРИП) • Some Stru (Roots United) • Shutta (Music Camp)
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