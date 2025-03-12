Приходи окунуться в атмосферу тепла и ностальгии. На этот раз будут наслаждаться волшебными голосами Анны Герман и Муслима Магомаева, слушая их лучшие пластинки. Если ты ещё не знаком с их творчеством, это идеальный момент, чтобы открыть для себя их магию. В качестве напитка предлагают изысканное десертное вино Малага Круз, которое идеально дополнит вечер. Бронь по телефону Количество мест ограничено