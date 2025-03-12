Музыкальный вечер «Вино и винил»
Аптекарская набережная 6
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Приходи окунуться в атмосферу тепла и ностальгии. На этот раз будут наслаждаться волшебными голосами Анны Герман и Муслима Магомаева, слушая их лучшие пластинки. Если ты ещё не знаком с их творчеством, это идеальный момент, чтобы открыть для себя их магию. В качестве напитка предлагают изысканное десертное вино Малага Круз, которое идеально дополнит вечер. Бронь по телефону Количество мест ограничено
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи