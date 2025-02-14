Приходи отметить 14 февраля — День любви к себе. В этот день забудь о суете и посвяти время себе, своим желаниям и настроению. Тебя ждёт тематический вечер, наполненный атмосферой гармонии и тепла. Подготовили для тебя пластинки о любви, которые создадут идеальное настроение. А в подарок каждому зарегистрировавшемуся гостю — бокал розового зинфанделя, чтобы ты мог насладиться моментом в полной мере.