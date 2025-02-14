Музыкальный вечер «Винил и вино»
Аптекарская набережная 6
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Еда
Про событие
Приходи отметить 14 февраля — День любви к себе. В этот день забудь о суете и посвяти время себе, своим желаниям и настроению. Тебя ждёт тематический вечер, наполненный атмосферой гармонии и тепла. Подготовили для тебя пластинки о любви, которые создадут идеальное настроение. А в подарок каждому зарегистрировавшемуся гостю — бокал розового зинфанделя, чтобы ты мог насладиться моментом в полной мере.
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