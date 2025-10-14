Музыкальный салон при свечах в особняк XIX века, в самое сердце города. В камерной атмосфере тебя ждут личные разговоры о музыке с бокалом игристого и шедевры фортепианной музыки о любви в исполнении талантливого пианиста Александра Кашпурина. Вечер пройдёт в одном из парадных залов XIX века — там, где в прошлом столетии на салонах Николая Карабчевского собирались главные представители мира искусства, политики и науки России: от оперного певца Фёдора Шаляпина и режиссёра Всеволода Мейерхольда до учёного физиолога Ивана Павлова. На несколько часов ты перенесёшься в атмосферу Петербурга XX века: камерный зал, украшенный свечами, игристое, живая фортепианная музыка о любви на расстоянии вытянутой от тебя руки и неспешные разговоры об искусстве. Вечер будет вести талантливый пианист, педагог, резидент Клуба музыкантов Особняка Мясникова и член Межрегионального Союза концертных деятелей Александр Кашпурин. Он расскажет о программе салона, глубже погрузит тебя в исполняемую фортепианную музыку и сыграет соло и в дуэте со своей супругой Ксенией Гавриловой.