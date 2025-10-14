ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Музыкальный салон при свечах «О любви»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Музыкальный салон при свечах в особняк XIX века, в самое сердце города. В камерной атмосфере тебя ждут личные разговоры о музыке с бокалом игристого и шедевры фортепианной музыки о любви в исполнении талантливого пианиста Александра Кашпурина. Вечер пройдёт в одном из парадных залов XIX века — там, где в прошлом столетии на салонах Николая Карабчевского собирались главные представители мира искусства, политики и науки России: от оперного певца Фёдора Шаляпина и режиссёра Всеволода Мейерхольда до учёного физиолога Ивана Павлова. На несколько часов ты перенесёшься в атмосферу Петербурга XX века: камерный зал, украшенный свечами, игристое, живая фортепианная музыка о любви на расстоянии вытянутой от тебя руки и неспешные разговоры об искусстве. Вечер будет вести талантливый пианист, педагог, резидент Клуба музыкантов Особняка Мясникова и член Межрегионального Союза концертных деятелей Александр Кашпурин. Он расскажет о программе салона, глубже погрузит тебя в исполняемую фортепианную музыку и сыграет соло и в дуэте со своей супругой Ксенией Гавриловой.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста