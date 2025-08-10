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Музыкальный опенмайк

Вавилов Лофт
Кадетская Линия 5к2Д, Бар «Заря 90х»

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Уютная и тёплая атмосфера будет для очередного полета творчества. Бармен намешает для тебя вкусный коктейль, а исполнители поделятся своей музыкой и вдохновением. И все это в любимом эстетичном баре в стиле 90х. Ждут тех, кто желает проявить себя, поделиться творчеством или погрузиться в него. Также ищут артистов. Прояви себя на сцене в окружении самой доброжелательной публики. Билет: 200р. + напиток на баре Взнос артистам: 50р.

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