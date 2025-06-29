Выбор редакции
Музыкальный Квартирник | Опенмайк
Заря 90х, Кадетская линия, 5к2Д
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Уютная и тёплая атмосфера для очередного полета творчества. Бармен намешает для тебя вкусный коктейль, а исполнители поделятся своей музыкой и вдохновением. Дополнительную атмосферу задаёт эстетичный бар в стиле 90х. Запись через ТГ Важное сообщение от Кавра: ребята ищут и слушателей, и исполнителей. Поэтому если ты ждал тот самый знак, то это он. Наша редакция верит в тебя и твои навыки.
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