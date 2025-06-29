Уютная и тёплая атмосфера для очередного полета творчества. Бармен намешает для тебя вкусный коктейль, а исполнители поделятся своей музыкой и вдохновением. Дополнительную атмосферу задаёт эстетичный бар в стиле 90х. Запись через ТГ Важное сообщение от Кавра: ребята ищут и слушателей, и исполнителей. Поэтому если ты ждал тот самый знак, то это он. Наша редакция верит в тебя и твои навыки.