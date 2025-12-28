Музыкальный бранч в Гранд Отеле Европа
Гранд Отель Европа, Итальянская улица, 7
Начало:
Завершение:
22000₽
Возраст 6+
Концерты
Еда
Про событие
В историческом зале «Крыша» тебя ждёт грандиозный 30-метровый буфет с морепродуктами и красной икрой, сезонными и фирменными блюдами Гранд Отеля Европа, десертами от шеф-кондитера, безлимитный бар с с напитками, а также зажигательные композиции петербургского музыкального джаз-бэнда. Бронирование столиков и информация по телефону.
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