В историческом зале «Крыша» тебя ждёт грандиозный 30-метровый буфет с морепродуктами и красной икрой, сезонными и фирменными блюдами Гранд Отеля Европа, десертами от шеф-кондитера, безлимитный бар с с напитками, а также зажигательные композиции петербургского музыкального джаз-бэнда. Бронирование столиков и информация по телефону.