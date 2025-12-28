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Музыкальный бранч в Гранд Отеле Европа

Гранд Отель Европа, Итальянская улица, 7

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Завершение:

22000₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

В историческом зале «Крыша» тебя ждёт грандиозный 30-метровый буфет с морепродуктами и красной икрой, сезонными и фирменными блюдами Гранд Отеля Европа, десертами от шеф-кондитера, безлимитный бар с с напитками, а также зажигательные композиции петербургского музыкального джаз-бэнда. Бронирование столиков и информация по телефону.

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