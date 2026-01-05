В исполнении камерного оркестра и органа прозвучит музыка из легендарных фильмов про «мальчика который выжил», а культовые герои оживут на большом экране в мультимедиа. Невероятный саундтрек Джона Уильямса будет исполнен камерным оркестром, а красоту саундтрека дополнит величественный инструмент, который идеально подходит его магии — орган. Каждый из нас мечтал провести Рождество в Хогвартсе. И пусть не все попали на платформу 9?, но отправиться в мир сказки и волшебства сможет каждый. Дверь в него откроется. А ведь это именно то, что нужно в праздничные дни.