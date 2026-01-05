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Музыкальное шоу Christmas at Hogwarts

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В исполнении камерного оркестра и органа прозвучит музыка из легендарных фильмов про «мальчика который выжил», а культовые герои оживут на большом экране в мультимедиа. Невероятный саундтрек Джона Уильямса будет исполнен камерным оркестром, а красоту саундтрека дополнит величественный инструмент, который идеально подходит его магии — орган. Каждый из нас мечтал провести Рождество в Хогвартсе. И пусть не все попали на платформу 9?, но отправиться в мир сказки и волшебства сможет каждый. Дверь в него откроется. А ведь это именно то, что нужно в праздничные дни.

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