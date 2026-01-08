Музыкальное Лото-Микс
Consensus, улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
990₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда
Про событие
Интерактивные задания, много призов, зажигательный ведущий, всё в лучших традициях любимой вечеринки. Правила просты: слушай отрывки любимых песен, отмечай на карточках выпавшие номера, кричи «Бинго!»
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи