Репетиция Нового года в АТС! В программе хиты «Голубого огонька» и всеми любимые современные треки! Много призов, зажигательный ведущий, всё в лучших традициях любимой вечеринки. Правила просты: слушай отрывки любимых песен, отмечай на карточках выпавшие номера, кричи «Бинго!». — Пой всем залом! — Знать слова необязательно, тебя ждёт формат караоке — Призы от партнёров — Музыкальные хиты разных лет — Зажигательные танцы — Отличный повод отметить День Рождения/корпоратив/девичник/знаменательное событие Бронь столов через телеграм.