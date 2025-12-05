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Музыкальное лото

АТС
Лаунж-бар CONSENSUS, улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Репетиция Нового года в АТС! В программе хиты «Голубого огонька» и всеми любимые современные треки! Много призов, зажигательный ведущий, всё в лучших традициях любимой вечеринки. Правила просты: слушай отрывки любимых песен, отмечай на карточках выпавшие номера, кричи «Бинго!». — Пой всем залом! — Знать слова необязательно, тебя ждёт формат караоке — Призы от партнёров — Музыкальные хиты разных лет — Зажигательные танцы — Отличный повод отметить День Рождения/корпоратив/девичник/знаменательное событие Бронь столов через телеграм.

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