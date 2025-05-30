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Музыкальный вечер для тех, кто хочет весело провести время и получить новые эмоции. Ощути атмосферу праздника и драйва с любимыми хитами последних 20 лет. Всё просто: заполняешь бланк и вытаскиваешь бочонки, угадываешь песни, побеждаешь и забираешь приз. Никаких сложных вопросов — просто наслаждайся! Бронь столов по телефону.
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