Музыкальный вечер для тех, кто хочет весело провести время и получить новые эмоции. Ощути атмосферу праздника и драйва с любимыми хитами последних 20 лет. Всё просто: заполняешь бланк и вытаскиваешь бочонки, угадываешь песни, побеждаешь и забираешь приз. Никаких сложных вопросов — просто наслаждайся! Бронь столов по телефону.