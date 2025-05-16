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Если хочешь весело и необычно провести время, подарить себе массу новых эмоций то формат идеально подходит для тебя. Музлото это про невероятные эмоции, про мурашки от самых любимых песен, это атмосфера безумного веселья, диких танцев и незабываемых эмоций! Как это работает: - Слушай популярные хиты. - Вытаскивай бочонки и заполняй бланки лото. - Пой и танцуй вместе с залом. - Выигрывай призы. Для классной игры не нужно быть экспертом в музыке, просто наслаждайся атмосферой! Тебя ждут 3 раунда, 3 часа полного драйва и веселья! *Скидка при покупке билетов по промокоду «АТС»
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