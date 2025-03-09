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Музыкальное Драйв Лото

The Stories, Садовая улица, 14/52

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Игры

Про событие

Зажигательная игра-шоу, в которой участники слушают музыкальные фрагменты, подпевая и танцуя. У каждого участника будет бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать услышанные композиции. Первый, кто соберёт выигрышную комбинацию - забирает приз. Для победы в первом раунде достаточно собрать строку и не важно, будет это строка по горизонтали, вертикали или диагонали. Во втором раунде нужно собрать две строки. Ну и самый главный приз, в третьем раунде, заберет тот, кто зачеркнет все квадратики в игровом бланке. Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия треков, остается только наслаждаться музыкой, есть, пить, выпивать, подпевать и танцевать. Кроме того, у всех будет шанс получить приз, вытащив бочонок со звездочкой, подробности на игре.

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