Музыкальное Драйв Лото
The Stories, Садовая улица, 14/52
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Игры
Про событие
Зажигательная игра-шоу, в которой участники слушают музыкальные фрагменты, подпевая и танцуя. У каждого участника будет бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать услышанные композиции. Первый, кто соберёт выигрышную комбинацию - забирает приз. Для победы в первом раунде достаточно собрать строку и не важно, будет это строка по горизонтали, вертикали или диагонали. Во втором раунде нужно собрать две строки. Ну и самый главный приз, в третьем раунде, заберет тот, кто зачеркнет все квадратики в игровом бланке. Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия треков, остается только наслаждаться музыкой, есть, пить, выпивать, подпевать и танцевать. Кроме того, у всех будет шанс получить приз, вытащив бочонок со звездочкой, подробности на игре.
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