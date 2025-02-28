Зажигательная игра-шоу, в которой участники слушают музыкальные фрагменты, подпевая и танцуя. У каждого участника будет бланк с песнями, в котором нужно зачёркивать услышанные композиции. Первый, кто соберёт выигрышную комбинацию - забирает приз. Для победы в первом раунде достаточно собрать строку и не важно, будет это строка по горизонтали, вертикали или диагонали. Во втором раунде нужно собрать две строки. Ну и самый главный приз, в третьем раунде, заберёт тот, кто зачеркнёт все квадратики в игровом бланке. Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия треков, остаётся только наслаждаться музыкой, есть, пить, выпивать, подпевать и танцевать. Кроме того, у всех будет шанс получить приз, вытащив бочонок со звёздочкой, подробности на игре.