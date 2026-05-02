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Музыкальное бинго с комиком

Popravka
Лиговский пр. 50, корп.4

Начало:

Завершение:

590₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Комбо из разрывных шуток и азарта, где ты живёшь в каждом треке. Ведущий-комик создаёт настроение, из колонок звучат яркие хиты, ты быстро вычёркиваешь заданную песню в бланке, вокруг — полный зал подпевающих единомышленников. Собрал заветную комбинацию (линию, уголок или даже полный бланк)? Вскакивай с места и кричи на весь зал — «БИНГО». Твой момент триумфа, твой выигрыш и море аплодисментов. Представил? Ещё бы. Счастливчик, собравший в бланке все песни, получает ценный приз.

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