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Музыкально-визуальный вечер by Pioneers

Видеосалон Golyj Wood, Грузинская улица, 3к1Л

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 0+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Аудиовизуальный трёхактный хэппенинг. Эксперимент продолжается, исследование границ жанров музыки и коллаборации их на одной сцене. Под нужным градусом возрастания децибел, выходящих из колонок, можно в полной мере оценить участников торжества и окунуться в полное безумие, которое и лежит в основе идеи - пройти все акты вечера и сойти с ума. Погружаясь в мерцание плёнки, следя за развитием истории и ловя кадры, теряйте реальность в перемотке. Иди на поводу вечера, слушай музыку, танцуй, плачь, не своди взгляды с телевизоров, повинуйся воле тела, отключи разум - ведь в этом и есть цель.

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