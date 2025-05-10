Аудиовизуальный трёхактный хэппенинг. Эксперимент продолжается, исследование границ жанров музыки и коллаборации их на одной сцене. Под нужным градусом возрастания децибел, выходящих из колонок, можно в полной мере оценить участников торжества и окунуться в полное безумие, которое и лежит в основе идеи - пройти все акты вечера и сойти с ума. Погружаясь в мерцание плёнки, следя за развитием истории и ловя кадры, теряйте реальность в перемотке. Иди на поводу вечера, слушай музыку, танцуй, плачь, не своди взгляды с телевизоров, повинуйся воле тела, отключи разум - ведь в этом и есть цель.