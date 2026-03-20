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Музыкально-проекционное шоу «Avatar»

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5000₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

На самом большом проекционном куполе в мире воссоздадут атмосферу легендарного фильма «Аватар»: пейзажи Пандоры, просторы космоса, удивительный растительный и животный мир, а главное, конечно же, музыка Джеймса Хорнера в исполнении ведущих музыкантов «Amadeus Concerts». Зрителей ждёт часовое музыкально-проекционное шоу, в котором ты сможешь почувствовать себя настоящими космическими путешественниками. Уникальные аранжировки к легендарным музыкальным композициям, эффектные световые решения составят единое аудиовизуальное целое с полнокупольной графикой, подготовленной специально для шоу студией Планетария 1. Всё шоу сопровождается визуальным контентом, который буквально захватывает дух и превращает слушание в музыки в настоящую космическую медитацию. Музыкальный состав: струнный ансамбль «Амадеус», орган, клавишные, флейта, перкуссия.

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