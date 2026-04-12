Шоу живой музыки с фрагментами из фильмов. «Проекция чувств» — уникальный синтез музыки и кинематографа, приглашающий зрителей погрузиться в атмосферу известных киношедевров через живую музыку и видеопроекцию. Важным элементом шоу является интерактив со зрителями. В программе — саундтреки из таких фильмов, как Завтрак у Тиффани, Ла-Ла-Лэнд, Амели, Бумажный дом, 1+1, Семнадцать мгновений весны, В джазе только девушки и других.