Музыкально-интерактивное шоу «Проекция чувств»
Белинского ул. 9
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990₽
Возраст 12+
Кино
Концерты
Про событие
Шоу живой музыки с фрагментами из фильмов. «Проекция чувств» — уникальный синтез музыки и кинематографа, приглашающий зрителей погрузиться в атмосферу известных киношедевров через живую музыку и видеопроекцию. Важным элементом шоу является интерактив со зрителями. В программе — саундтреки из таких фильмов, как Завтрак у Тиффани, Ла-Ла-Лэнд, Амели, Бумажный дом, 1+1, Семнадцать мгновений весны, В джазе только девушки и других.
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