Музыкальная неделя на Книжных аллеях
Малая Конюшенная улица, ориентир – памятник Гоголю
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Про событие
На этой неделе Книжные аллеи звучат особенно громко. На сцене – молодые музыканты Петербурга и не только. Тебя ждёт авторская музыка, инди, акустика, арт-рок и честные тексты, в которых легко узнать себя. Возможно, кто-то из них уже скоро окажется в твоём плейлисте. В программе: Ceol na Mara, Завтрак чемпионов, СКАМ, Анна Ульянова, Ладэлия Блэйз, promenya, Элиарин, ИНТРОВЕРСИЯ, Евгений Леонович, Ksen Pros, DarSea, Валерия ЛинЛи и другие. Вход свободный.
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