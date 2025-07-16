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Музыкальная неделя на Книжных аллеях

Малая Конюшенная улица, ориентир – памятник Гоголю

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

На этой неделе Книжные аллеи звучат особенно громко. На сцене – молодые музыканты Петербурга и не только. Тебя ждёт авторская музыка, инди, акустика, арт-рок и честные тексты, в которых легко узнать себя. Возможно, кто-то из них уже скоро окажется в твоём плейлисте. В программе: Ceol na Mara, Завтрак чемпионов, СКАМ, Анна Ульянова, Ладэлия Блэйз, promenya, Элиарин, ИНТРОВЕРСИЯ, Евгений Леонович, Ksen Pros, DarSea, Валерия ЛинЛи и другие. Вход свободный.

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