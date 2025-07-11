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Музыкальная лекция «Эрик Сати — изобретатель музыки для лифтов»

Яани Кирик
улица Декабристов, 54а

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Лекция об Эрике Сати – композиторе, придумавшем фоновую музыку для лифтов и кафе. Тебя ждёт погружение в мир музыкального импрессионизма, конструктивизма, неоклассицизма, а также меблировочной музыки. Сам же Эрик Сати внимание к себе привлекал, поскольку был крайне парадоксален и эпатажен. За свою жизнь он несколько раз полностью менял свой творческий стиль, часто ругал и ревностно защищал те направления в музыке, которые сам некогда восхвалял или бранил соответственно, чем приводил своих современников в ступор. А ещё он был горазд на выдумку названий своих произведений: например, у него есть пьесы «Сушёные эмбрионы» или «Три пьесы в форме груши». Лекцию читает Георгий Фёдоров – композитор, руководитель Оркестра 1703, автор канала «Меня зовут Георгий Фёдоров».

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