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Музыкальная кухня (Music Kitchen)

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечер для тех, для кого вечеринка — не просто ночь, а гармоничное сочетание разных музыкальных направлений. Здесь музыка не делится на «правильное» и «неправильное» — всё звучит так, как чувствует танцпол. На протяжении всей ночи — Tselitskiy, Watt, Sonar, Timij. Четыре артиста, четыре направления — и вечер, который хочется запомнить. Главный гость вечера — Timij. Резидент лейбла Fat Vibez, участник музыкального проекта HI TOP.

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