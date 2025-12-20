Рождественская историко-музыкальная экскурсия по Пушкинской кирхе. 20 и 27 декабря, 3, 7 и 10 января исторические музыкальные экскурсии пройдут в праздничном формате. Почему христиане стали наряжать ёлки на Рождество? Зачем нужен вертеп? Что символизируют свечи Адвента? На экскурсии ты узнаешь об особенностях празднования Рождества в лютеранской церкви и истории Пушкинской кирхи. В истории церкви были разные периоды: деревянная кирха была возведена в стиле ампир, потом построили каменную церковь в неоготическом стиле с высоким шпилем. После революции здесь обустроили общежитие, а ещё позже — автошколу. Обо всех исторических периодах и лютеранских секретах обязательно тебе расскажут. Музыкальная часть экскурсии — это органный мини-концерт с рождественскими ноэлями и праздничными произведениями известных композиторов. Послушай орган в рождественское время, когда церковь украшена ёлками и гирляндами, а всюду царит сказочная атмосфера.