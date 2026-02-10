ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Музыка животных

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Во славу Бастет. Во имя музыки. Ради тех, кто ждёт дом. Когда солнце скрывается за горизонтом, а город погружается в ночь — древние врата открываются вновь. Под покровом богини кошек, ночи, изящества и свободы — Бастет, здесь соберутся в храме ритма, чтобы пробудить древнюю энергию через звук, движение и свет. В эту ночь тебя ждёт благотворительный рейв, где каждый шаг в танце становится добрым делом. Все донаты с входа будут направлены в кошачий приют «Бастет», чтобы помочь тем, кто всё ещё ищет тепло, заботу и свой дом. Пусть басы звучат, как удары древних барабанов. Пусть ночь станет священным праздником свободы, музыки и милосердия. И пусть сама Бастет благословит каждого, кто придёт с открытым сердцем. Диджеи: Iuichi Emixe Queen of swords SKYLINE RESONANCE Scand DeZtructor Davnonespal Biomechanical Relay

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста