Во славу Бастет. Во имя музыки. Ради тех, кто ждёт дом. Когда солнце скрывается за горизонтом, а город погружается в ночь — древние врата открываются вновь. Под покровом богини кошек, ночи, изящества и свободы — Бастет, здесь соберутся в храме ритма, чтобы пробудить древнюю энергию через звук, движение и свет. В эту ночь тебя ждёт благотворительный рейв, где каждый шаг в танце становится добрым делом. Все донаты с входа будут направлены в кошачий приют «Бастет», чтобы помочь тем, кто всё ещё ищет тепло, заботу и свой дом. Пусть басы звучат, как удары древних барабанов. Пусть ночь станет священным праздником свободы, музыки и милосердия. И пусть сама Бастет благословит каждого, кто придёт с открытым сердцем. Диджеи: Iuichi Emixe Queen of swords SKYLINE RESONANCE Scand DeZtructor Davnonespal Biomechanical Relay